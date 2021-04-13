اضطرابات النوم فى رمضان
5 نصائح لنوم صحي فى رمضان
خلال شهر رمضان يتغير نمط الحياة عن ما هو عليه طوال أيام السنة، ويحدث في بعض الأحيان اضطرابات في النوم.
ويحتاج الجسم للنوم لفترة مناسبة، حتى لا يصاب بالتعب والإرهاق نتيجة الصوم لفترة طويلة،وتغير أوقات الطعام لتناول وجبة السحور.
وفى هذا الإطار عرض دكتور هادى جرادق أخصائي اضطرابات النوم والباطنة خلال مداخلة هاتفية بقناة العربيةالإخبارية، بعض النصائح للحفاظ على نمط الحياة الصحى خلال شهر رمضان وللتقليل من الأثار السلبية المترتبة على قلة النوم، وهى كالتالي:
- تقليل تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين بين الإفطار والسحور
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- أخذ قيلولة لا تزيد عن ٤٠ دقيقة أثناء نهار رمضان لزيادة القدرة على تحمل الصيام.
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- عدم تناول وجبات دسمة والسكريات على السحور.
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- الإكثار من شرب المياه على الإفطار.
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- عدم النوم قبل الفجر بوقت قليل لتناول السحور.