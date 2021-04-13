5 نصائح لنوم صحي فى رمضان

اضطرابات النوم فى رمضان

خلال شهر رمضان يتغير نمط الحياة عن ما هو عليه طوال أيام السنة، ويحدث في بعض الأحيان اضطرابات في النوم.



ويحتاج الجسم للنوم لفترة مناسبة، حتى لا يصاب بالتعب والإرهاق نتيجة الصوم لفترة طويلة،وتغير أوقات الطعام لتناول وجبة السحور.



وفى هذا الإطار عرض دكتور هادى جرادق أخصائي اضطرابات النوم والباطنة خلال مداخلة هاتفية بقناة العربيةالإخبارية، بعض النصائح للحفاظ على نمط الحياة الصحى خلال شهر رمضان وللتقليل من الأثار السلبية المترتبة على قلة النوم، وهى كالتالي: