رغم خلافها مع ريهام حجاج.. أيتن عامر تستكمل تصوير كل ما نفترق

شهدت الساعات الماضية خلافا وتبادل اتهامات بين بطلات مسلسل كل ما نفترق ريهام حجاج، وأيتن عامر، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عملهما الرمضاني المقرر بدء عرضه اليوم.

دافعت أيتن عامر في منشور لها على موقع فيسبوك صباح اليوم، حول أقاويل زعمت أنها ترغب في زيادة مساحة الدور الذي تقدمه في مسلسل كل ما نفترق.

وكتبت أيتن عامر قائلة:" بقا أنا بروح الأوردر متأخر؟.. بقا أنا طلبت زيادة فى مساحة دوري؟.. بقا أنا بفتعل المشاكل فى الأوردرات؟.. أنا عندى إثباتات على كل اللى حصل بس احتراما للناس اللى اتكلمت معاهم أنا مش هتكلم غير لما أخد موافقتهم الأول".

واستطردت في ملحوظة صغيرة دون تفسير قائلة:" Ps.. أنا ممضتش (الورقة)".

وردا على تعليق إحدى متابعيها التي طالتها بالتوقف عن تصوير باقي دورها بشكل ساخر، قالت أيتن عامر:" لا عيب شغلي أصوره لآخر شوت حتى لو اتشال نصه".

خلاف أيتن عامر وريهام حجاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء عن وقوع خلافات مؤخرا بين أيتن عامر وريهام حجاج، بسبب تدخلات الأخيرة الزائدة في مسار الأحداث، وعدد مشاهد المشاركين معها في مسلسل كل ما نفترق.

وانسحب من قبل كل من المؤلف محمد أمين راضي، والمخرج كريم العدل من استكمال المسلسل بسبب تدخلات ريهام حجاج، وتولي المخرج مصطفى أبو سيف مهمة إنهاء كل ما نفترق.

كتبت الفنانة أيتن عامر على حسابها بتطبيق تويتر تغريدة قالت فيها:" سأخبر الله بكل شيء.. ربنا أكيد عارف.. طيب سأخبر الوسط بكل شيء.. إيه الوسط برده عارف!.. إذن سأخبر الجمهور والله المستعان".

وبعد ساعات كتبت الفنانة ريهام حجاج على حسابها بموقع فيسبوك، منشور مبهم قالت فيه:" عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

وتلقت ريهام حجاج انتقادات وتعليقات سلبية عديدة من متابعيها على منشورها الأخير، ما اضطرها لغلق التعليقات لمتابعيها.

تعرض أولى حلقات مسلسل كل ما نفترق اليوم، وهو بطولة ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى وغيرهم.

مسلسل وكل ما نفترق قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.