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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحضور وزير الشباب.. الرقابة الإدارية تنظم يوم رياضي لأعضائها

صدى البلد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية يوم رياضى  لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، حيث تم تنظيم اليوم برعاية الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

 

شارك في اليوم الرياضي، قيادات وأعضاء الهيئة من خلال ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بداية من تمارين اللياقة البدنية الى كرة القدم وكرة السرعة والتنس الأرضي ، وتنس الطاولة والكرة الطائرة والإسكواش.

 

وفى ختام اليوم تبادل  رئيس الهيئة ووزير الشباب والرياضة الدروع  التذكارية وتم تسليم الميداليات والكؤوس للفرق الرياضية المتفوقة.

 

يأتى ذلك تأكيدا من هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة الاهتمام بالرياضة لما لها من أثر على الصحة العامة للجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.
 

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