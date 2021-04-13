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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة بشاير الخير 1 بالإسكندرية

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين إستهدفت منطقة بشاير الخير 1 بمحافظة الإسكندرية،حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين،كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية .

 

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

 

ويأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.


 

وزارة الداخلية الاسكندرية اخبار الحوادث

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