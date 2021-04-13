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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل برنامج "مُهيب ورزان" قبل انطلاقه الليلة

رزان مغربي
رزان مغربي

في إطلالة مُختلفة، تقدم الفنانة رزان مغربي ومُهيب عبد الهادي برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، الذي يعرض اليوم حيث تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.

يُعرض برنامج "مهيب ورزان في رمضان" على" MBCمصر" الساعة 11:30 مساءً، وذلك بعد نجاح برنامجها برمضان الماضي "أغلب السقا" مع الفنان أحمد السقا الذي لاقي على نجاحا كبيرا.

وفي سياق أخر تستعد رزان مغربي لطرح أغنيتين جديدتين خلال موسم الصيف أو العيد حيث تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو كليب خلال شهر رمضان الذي يحل علينا بعد أيام قليلة الذي سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

الأغنية الأولى، من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع ويسام عبد المنعم وقريبا سوف تفصح عن التعاون مع الأغنية الثانية كما تدور الأغنيتان في إطار من البهجة والسعادة وتبث الروح في نفوس الأشخاص القلقين ولأول مرة تقدم عمل مختلف ومميز عما قدمته من قبل.

رزان مغربى مهيب ورزان رمضان الفنان احمد السقا عزيز الشافعي

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