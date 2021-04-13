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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأطباء تشكر وزيرة الصحة لاستجابتها في تلبية طلب حديثي تخرج سوهاج

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تقدمت النقابة العامة للأطباء بالشكر لكل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور مجدى الصيرفى الأمين العام للزمالة المصرية، و الدكتور باسم جلال منسق الزمالة المصرية بسوهاج.


وذلك لسرعة الاستجابة لطلب أطباء سوهاج بشأن زيادة فرص التدريب الخاصة بالأطباء حديثى التخرج والمزمع استلامهم العمل بدفعة مارس 2021 بنظام الزميل المكلف، والذين سبق وتقدموا بمناشدة  لتوفير أماكن ومدربين لتدريبهم فى مستشفيات المحافظة.

بدلاً من استلامهم العمل فى محافظات أخرى وبالتالى حرمان محافظة سوهاج من أطبائها فى ظل احتياجها الشديد لهم.


وأكد الدكتور باسم جلال منسق الزمالة بسوهاج، بأنه تم تعجيل اعتماد أقسام ومستشفيات كانت حيز الفصل بالمجالس العلمية بالزمالة وأيضا تفعيل اعتماد مدربين للزمالة بسوهاج فى تخصصات مختلفة.

ومن ثم زيادة الفرص التدريبية المتاحة لأطباء دفعة مارس 2021 الى أكثر من 300 فرصة تدريبية فى مختلف التخصصات الطبية.

وتثمن النقابة العامة هذه الإستجابة السريعة لطلب شباب أطباء سوهاج وتؤكد أن مصلحة الطبيب المصرى هى الهدف المشترك دوماً من أجل صالح الوطن.

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وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الزمالة المصرية محافظة سوهاج هالة زايد وزيرة الصحة

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