ضبط  6020 عبوة أدوية بمكان غير مرخص  في حملة تموينية

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

فيما شنت اليوم حملة من التفتيش الصيدلي بإدارة السنبلاوين بالاشتراك مع مباحث التموين على مكان غير مرخص بقرية تابعة لمركز السنبلاوين حيث وجد صيدلية تحت الترخيص ولم يتم استكمال الإجراءات إلا أن الصيدلي مارس النشاط بدون ترخيص.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط (424) صنف تنوعت بين أقراص وأشربة وكبسولات بلغ عدد العبوات (6020) عبوة وكلها مرخصة بوزارة الصحة المصرية ولكنها بمكان غير مرخص.

وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

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