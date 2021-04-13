عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط  6020 عبوة أدوية بمكان غير مرخص  في حملة تموينية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، لتشديد  الرقابة على سوق الدواء بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

فيما شنت اليوم  حملة  من التفتيش الصيدلي بإدارة السنبلاوين بالاشتراك مع  مباحث التموين  على مكان غير مرخص بقرية تابعة لمركز السنبلاوين  حيث وجد صيدلية تحت الترخيص ولم يتم استكمال الإجراءات إلا أن الصيدلي مارس النشاط بدون ترخيص.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط  (424) صنف تنوعت بين أقراص وأشربة وكبسولات بلغ عدد العبوات (6020) عبوة وكلها مرخصة بوزارة الصحة المصرية ولكنها بمكان غير مرخص.

وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة مباحث التموين  وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. 
كما شدد مكي على  جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية  ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

IMG-20210413-WA0024
IMG-20210413-WA0024
IMG-20210413-WA0025
IMG-20210413-WA0025
IMG-20210413-WA0026
IMG-20210413-WA0026
IMG-20210413-WA0028
IMG-20210413-WA0028
IMG-20210413-WA0023
IMG-20210413-WA0023
IMG-20210413-WA0022
IMG-20210413-WA0022
IMG-20210413-WA0027
IMG-20210413-WA0027
أدوية ضبط الدكتور سعد مكي الدقهلية السنبلاوين

ترشيحاتنا

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

السيسي يوجه بضرورة تدريب المزارعين على أعمال الري الحديث

غرفة دباغة الجلود: انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

«السيسي» يوجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى «الفاتح - 2021» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ