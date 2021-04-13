عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

‏الحكومة الإيرانية تتوعد منفذي هجوم نطنز بردٍ كبير

برنامج إيران النووي
برنامج إيران النووي يقلق العالم

اعتبرت الحكومة الإيرانية أن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية، كان عملًا مدبرًا لأنه استهدف  عمل تخريب في المنشأة الإيرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت تقارير وسائل الإعلام إن التخريب كان يستهدف تعطيل أجهزة الطرد المركزي، حتى لا تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم، بدعوى إمكانية تحويله للاستخدام في صواريخ برؤوس نووية.


وذكرت الحكومة الإيرانية إن العمل الذي استهدف المنشأة لن يمر، وقالت  إنها سترد على هجوم نطنز من داخل أرض منفذيه.


وتشير التوقعات إن  الضربة تحمل توقيعاً إسرائيلياً.


واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسمياً، إسرائيل بشن الاعتداء على المحطة الضخمة الواقعة بوسط البلاد.

لكنه شدد في كلمة خلال اجتماع بلجنة الأمن الوطني، في البرلمان أمس، على أن بلاده لن تسمح "للصهاينة بالانتقام من الشعب الإيراني، للنجاحات التي حققها في مسار رفع العقوبات الظالمة".

وأكد الوزير الإيراني "ضرورة تجنب الوقوع في الفخ الماكر للكيان الصهيوني"، وهي العبارة التي باتت مرادفة في القاموس الإيراني لتجنب الرد.
 

أسرار إيران إيران تتوعد أصول إيران المجمدة حرب ضد طهران إصابات كورونا فى امريكا

ترشيحاتنا

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

السيسي يوجه بضرورة تدريب المزارعين على أعمال الري الحديث

غرفة دباغة الجلود: انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

«السيسي» يوجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى «الفاتح - 2021» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ