حازم امام يقترح اعفاء الاندية الشعبية من الضرائب لانقاذها من الأزمات المالية

قال النائب حازم إمام ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المقترح الذي طالب فيه بإعفاء الاندية الشعبية من الضرائب، لا يعني الاعفاء الكامل منها.

وأكد "إمام" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المقترح الذي تقدم به هدفه انقاذ الاندية الشعبية من المشاكل المالية التي تهدد مسيرتها في استكمال دورها المجتمعي، لافتا إلي أن تلك الأندية تواجه اعباء مالية كبيرة.

وأشار إلي أن إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب، هو إعفاء بشريحة معينة بحيث تكون بقيمة أقل من قيمة الضرائب التي تدفعها اندية المؤسسات، مؤكدا أن الدور الذي تقوم به الأندية الشعبية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي أموال تحصل من الضرائب.

وأشار النائب الي ان عدد كبير من الاندية الشعبية في دوامة كبيرة بسبب المشاكل المالية التي تواجههم، وهو ما يتطلب البحث عن حلول خارج الصندوق لانقاذها قبل تعرضها للانهيار.

كان النائب حازم امام اكد خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس ، ان ذلك المقترح ليس جديدا حيث أصدر البرلمان الاسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها علي باقي الاندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها.

وأشار الي ان ابرز المشكلات التي تواجه الاندية الشعبية ، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتامينات والقيمة المضافة، لافتا الي انه يجب ان تتدخل لجنة الشباب لاعفاء الاندية الشعبية من الضريبة خاصة انها وراءها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبين كثر.