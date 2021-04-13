ناهد السباعي تحتفل بقدوم شهر رمضان مع عائلتها

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة ووالدتها وشقيقتها وهم يرتدون العبايات الرمضانية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي .

وكتبت ناهد مهنئة جمهورها بمناسبة قدوم شهر رمضان :"رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبيبن".

وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.