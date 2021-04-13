عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة 3 قيادات سابقة بـ "التعليم" في قضية التلاعب بمسابقة الوظائف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها ببراءة 3 مسئولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، من تهمة المخالفات المنسوبة إليهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

 

وتضمن حكم البراءة لكل من “س.د”، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و“م.ح” مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و"م.ع" مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقًا.

 

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول تهمة ارتكاب 8 مخالفات من بينها قَبول ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، مما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، وتسلم 138 ملفا من المتقدمين للمسابقة مضمون البلاغ من دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة. 

 

كما قَبل ملف متقدم لوظائف التوجيه رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي بالمخالفة للتعليمات المقررة، وقام برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة، وإعلانها رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن الخمسين عاما بالمخالفة للتعليمات المقررة ، وجمع درجات المسابقة بالمنزل وبث صورا خاصة بذلك على الانترنت ، كما أعلن نتيجة المسابقة موضوع البلاغ على الانترنت دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.

 

ونسبت للثانى بصفته عضو لجنة الاختيار، قام بخصم درجة من المتقدمين للمسابقة موضوع البلاغ عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما دون سند من القانون.

 

كما نسبت للثالث بصفته رئيس لجنة الاختيار لوظائف التوجيه والإدارة المدرسية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال خصم درجة من كل متقدم للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما ، أهمل الإشراف على الأول مما ترتب عليه قيامه بجمع درجات المسابقة موضوع البلاغ بالمنزل وإعلانه نتيجة المسابقة على شبكة الانترنت وليس بلوحة الإعلانات بالمديرية وإرساله نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالمسابقة رغم اختصاص المديرية بذلك.    

 

بداية الواقعة، بتلقي النيابة الإدارية بلاغ محافظة أسوان بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لعام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.

 

وأكدت المحكمة أسباب البراءة، أن التحقيقات التى أجريت مع المحالين لم تقم على سوقها القانونية والواقعية الصحيحة ، وأخصها سماع أقوال المحالين على نحو يكفل لهم ضمانات التحقيق ، وجلاء ما هو منسوب إليهم ، مما يرسخ معه في يقين المحكمة أن التحقيقات لم تنهض سببا أو وسيلة لإثبات ما نُسب إلى أي من المحالين، إذ قامت مفتقرة إلى أهم ما يساندها من حيث موالاة إجراءاتها وترتيبها الترتيب الذي يكفل منطقية ما تنتهي إليه بعد مواجهة المحالين بما سيق بأقوال الشهود و تمكينهم من تفنيد الرد على الأدلة المتخذة سندا لاتهامهم، وهو ما لا يسع المحكمة في ظله إلا القضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهم .

مسابقة الوظائف المحكمة التأديبية التربية والتعليم بأسوان وظائف المستشار حاتم د او د نائب رئيس مجلس الدولة

موضوعات متعلقة

١٣ يونيو .. الحكم فى دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

11 يوليو.. الحكم في طعن قيادات الإخوان على اقتحام الحدود الشرقية والسجون

ترشيحاتنا

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

السيسي يوجه بضرورة تدريب المزارعين على أعمال الري الحديث

غرفة دباغة الجلود: انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

«السيسي» يوجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى «الفاتح - 2021» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ