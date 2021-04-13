تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المكتب - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 5 سفن، ويتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وغادرته سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.