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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر: تقديم خدمات علاج طبيعى بأقسام العزل لمرضى كورونا

أطباء العلاج الطبيعي
أطباء العلاج الطبيعي خلال تقديمهم للخدمة الطبية

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، وضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا، تم توجيه فرق متخصصة وأخصائيى علاج طبيعى بقيادة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، لأقسام العزل بالمستشفيات لعمل علاج طبيعى للمرضى لتحسن اداء الجهاز التنفسى والعضلى.

 

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان فى بيان له أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وخطة الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة وأخصائيين العلاج الطبيعى بجهود مكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة البحرالأحمر وعلى مدار الساعة بتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

 

أكد وكيل الوزارة أن تم تشكيل لجان فنية للمرور الدورى والمستمر على المستشفيات لمراجعة الإجراءات العلاجية للمرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر الأكسجين اللازم و متابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وزيادة نسبة البروتين لمرضى فيروس كورونا حسب الحالة الصحية لهم.

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