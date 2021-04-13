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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش إلى ميدان التحرير..24 أبريل

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، مد أجل الحكم في الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لـ4 من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة لجلسة ٢٤ إبريل الجاري.

وأكدت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري ، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

ميدان التحرير القضاء الادارى تماثيل الكباش معابد الكرنك معبد الأقصر

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