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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بلع البلغم أثناء الصيام

بلع البلغم أثناء الصيام يفطر في حالة واحدة.. الإفتاء توضح

بلع البلغم أثناء
بلع البلغم أثناء الصيام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل بلع البلغم أثناء الصيام يفطر؟”.

 

وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عن السؤال قائلا إن بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر، إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا.

 

وأضاف علي جمعة أنه جاء في "المجموع": [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور].


وأكد علي جمعة أن بلع البلغم لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم.

 

حكم بلع البلغم في نهار رمضان:

في ذات السياق، تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم بلع البلغم فى نهار رمضان وما حكم بلع الريق وما حكم القيء؟

 

وأجاب الشيخ محمود راغب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الفقهاء اتفقوا على أن بلغ البلغم إذا كان بدون تعمد وبدون قصد فلا يفطر، أما إذا كان بتعمد وقصد فإنه يفطر الصائم، أما بلع الريق فلا شيء فيه لأنه مما يصعب الاحتراز منه.

 

وأشار إلى أن القيء فى نهار رمضان يفسد الصوم إذا كان متعمدا، أما إذا كان بدون تعمد فلا شيء، لقول النبي "من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضِ".

 

الإفتاء بلع البلغم الصيام الصائم مفتي الجمهورية السابق علي جمعة رمضان فتاوي وأحكام حكم بلع الريق حكم القيء

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