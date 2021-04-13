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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لـ 5 يونيو

تأجيل دعوى نقل عبد المنعم أبو الفتوح لزنزانة منفردة

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله في زنزانة منفردة داخل محبسه كونه محبوسا احتياطيا على ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.

 

وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦/٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.

 

وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانة منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي ، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.

محكمة القضاء الاداري المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى

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