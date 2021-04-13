تأجيل دعوى نقل عبد المنعم أبو الفتوح لزنزانة منفردة

لـ 5 يونيو
تأجيل دعوى نقل عبد المنعم أبو الفتوح لزنزانة منفردة
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخوانى، لنقله في زنزانة منفردة داخل محبسه كونه محبوسا احتياطيا على ذمة عدد من القضايا الجنائية، لجلسة ٥ يونيو المقبل للإطلاع.
وحملت الدعوى رقم ٦٠٧٥٦/٧٤ والمقامة من عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس احتياطيا علي ذمة عدد من القضايا والمنظورة بالمحاكم الجنائية.
وطالبت الدعوى بوضع عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي داخل زنزانة منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، مع تمكينه من ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي ، مع تمكينه من استخدام كافة وسائل الاتصال المختلفة.