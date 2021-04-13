عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للفوز .. منصة حصص مصر تزف خبراً ساراً لطلاب الصف الاول الثانوي

منصة حصص مصر
منصة حصص مصر

أعلنت منصة حصص مصر خبراً ساراً لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بـ العام الدراسي الحالي 2020/2021 .


حيث قالت منصة حصص مصر موجهة رسالتها لطلاب الصف الاول الثانوي : انتظرونا غداً الأربعاء 14 أبريل الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة .

واوضحت منصة حصص مصر ، أنه سيتم في التوقيت السابق ذكره ، تقديم بث مباشر لـ مراجعة مادة الجغرافيا مع الأستاذ أحمد فهمي الذي يعد من أشهر المعلمين المتخصصين في مادة الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم .

txt

منصة حصص مصر: عدد متابعينا وصل لـ 2 مليون طالب وطالبة


وأضافت منصة حصص مصر في رسالتها لطلاب الصف الاول الثانوي : تابعوا البث لتحصلوا على فرصة الفوز بجوائز فزورة حصص مصر

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا ، وسيتاح للطلاب امكانية ترك تعليق بأسئلتهم  ليتم الاجابة عليها خلال البث.

 

التعليم تتيح لطلاب المدارس عدة وسائل للتعلم عن بعد

 

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق :

  • "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg 
  • جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني  http://tempuri.org/tempuri.html
  • توفر الوزارة  قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2)
  • أطلقت الوزارة منصة حصص مصر  https://www.hesas.eg
  • تتيح الوزارة نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري  LMS.EKB.eg
  • أطلقت الوزارة المكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg
  • أطلقت الوزارة منصة التواصل Edmodo.org
  • أطلقت الوزارة منصة البث المباشر للحصص الافتراضية  https://stream.moe.gov.eg.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg

منصة حصص مصر طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي حصص مصر الجغرافيا مراجعة بث مباشر خبرا سارا

ترشيحاتنا

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

السيسي يوجه بضرورة تدريب المزارعين على أعمال الري الحديث

غرفة دباغة الجلود: انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

«السيسي» يوجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى «الفاتح - 2021» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ