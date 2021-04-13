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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة كورونا..

بدء سريان حظر التجول الكلي شمال شرق سوريا

حظر التجول في سوريا
حظر التجول في سوريا

دخل حظر التجول الكلي، حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء، في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 

ووفقا لقناة "العربية"، جاء القرار بفرض الحظر الكلي على عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وشهدت معظم المدن في شمال وشرق سوريا إغلاقا، وتقيد الأهالي بإجراءات الحظر، بالإضافة إلى تكثيف قوى الأمن الداخلي دورياتها في الناحية.

 

ومن المقرر أن يستمر الحظر الكلي لمدة 10 أيام، مع إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية، والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

 

واستثني من الحظر الكلي محلات بيع المواد الغذائية والخضار والمستشفيات والصيدليات، والمنظمات الإنسانية.

 

كما تم تعليق العمل في جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.
 

سوريا فيروس كورونا مواجهة كورونا كورونا اخبار سوريا

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