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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارتا مصر لدى الجزائر وألمانيا تنقلان تهنئة السيسي لأبناء الجالية بمناسبة رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نقل السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لأبناء الجالية المصرية بالجزائر.


وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الثلاثاء، إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لسفارات وقنصليات مصر بالخارج لنقلها إلى الجالية قال فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".
 

وهنأ السفير مشرفة أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن طاقم السفارة يتابع أوضاع الجالية في كل الولايات الجزائرية، مضيفا: "نتواصل مع أبناء الجالية بشكل مستمر سواء في مقر السفارة بالجزائر العاصمة، أو عبر أرقام هواتف السفارة، أو عبر صفحة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات الطارئة في ظل أزمة فيروس كورونا".
 

وفي ألمانيا، نقل السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة، برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم.
 

وجاء في البرقية: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج انه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم وانتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيز المزيد من التقدم والازدهار كل عام وأنتم بخير (رمضان كريم)". 

 

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