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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بـالشيوخ عن مبادرة مصر الرقمية: تستهدف بناء كفاءات متخصصة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع في تنفيذ جهود مبادرة مصر الرقمية ،وتبنيه رؤية استراتيجية ، اقتصادية، وحضارية داعمه منذ توليه المسئولية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ، وبمجهوداته التى يصارع بها الزمن ، لتصبح في مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال تبنيه أحدث الوسائل و الأساليب الداعمة ، فى سبيل تحقيق ذلك .

  

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر بإمكانياتها، وموقعها الإستراتيجي تستحق الأفضل وأن تكون دائما فى المقدمة، والجميع يعلم أن لموقع مصر الإستراتيجي القوي و المتميز كمصنع للعالم كله، فى ظل قيادة سياسية حكيمة، ساعده فى ذلك فهم وإدراك الشعب المصري الكبير، بأن الرئيس السيسي يريد به دائما وأبداً كل التقدم و التطور، إلى جانب سعيه الدؤوب لضمان توفير حياة أمنة تليق وكرامة المواطن المصري.

وأكد جاد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تحويل مصر للنظام الرقمي ، سيكون بمثابة نقلة نوعية للدولة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء كفاءات متخصصة ، يمكن لها أن تنهض وتثرى بمستوى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات و الأسس الداعمة والمتكاملة، كما أنها تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص، وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب المصرى ، ليصبحوا قادة على مستوى عالمى قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

 

جدير بالذكر أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية".

 

ووجه الرئيس بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية،  في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظراً للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.

 

 

 

مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مصر الرقمية

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