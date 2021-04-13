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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة تهديدات الناتو.. روسيا تحرك قوات من الجيش نحو حدودها الغربية

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن وزارته قامت بنقل جيشين و3 وحدات مظلات إلى الحدود الغربية لروسيا للقيام بعمليات تدريبية عسكرية.

وقال شويجو خلال اجتماع في منطقة سيفيرمورسك: "في غضون 3 أسابيع، تم نقل جيشين وثلاث وحدات مظلات بنجاح إلى الحدود الغربية لروسيا الاتحادية لتنفيذ مهام تدريبية عسكرية"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكد شويجو أن القوات الروسية أظهرت استعدادها الكامل وقدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة منها لتأمين البلاد.

وأضاف: "في الوقت الحالي، فإن هذه التشكيلات قائمة بغرض التدريبات، ومن المقرر الانتهاء من جميع تلك الأنشطة في غضون أسبوعين".

وشدد وزير الدفاع الروسي على أن بلاده تتخذ جميع التدابير الكافية للرد على التهديدات التي يمثلها حلف الناتو.

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