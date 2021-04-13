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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتجنب جفاف الجلد في رمضان

جفاف البشرة
جفاف البشرة

قدم الدكتور مصطفى زيدان استشارى الجلدية والأمراض التناسلية، عدة نصائح للصائمين، مشيرا إلى ضرورة شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، 

 

أعراض الإصابة بالجفاف 

 

كما أشار زيدان إلى أن الجسم يتعرض  لخطر الإصابة بالجفاف إذا لم يشرب الشخص كمية كافية من الماء قبل الصيام، وهو يمكن أن يسبب الإصابة بالدوار والصداع والخمول والإرهاق.

 

وقال الدكتور مصطفى زيدان، إن مشكلة الجفاف مع الصائم ليس فقط في الشعور الشديد بالعطش بل بجفاف الجلد وتجعده، والخمول وعدم التركيز والضعف العام والافراط في النوم، وقلة إدرار البول والامساك.

وأشار إلى أن جفاف الجسم في رمضان أثناء الصيام أمر وارد، فالصائم معرض للإصابة بالجفاف أثناء فترة الصوم خاصة لو كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة وساعات الصيام الطويلة، لذلك يجب الحصول على كمية كافية من الماء بعد يوم من الصيام مهم لأن الماء أمر ضروري للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية ويمنع من إصابة جفاف الجسم الذي يتسلل في الشعور بالدوخة والصداع والخمول والإرهاق.

وأوضح الدكتور مصطفى زيدان، أنه لا شك في أن الماء هو أفضل طريقة للحفاظ علي ترطيب الجسم ومنع الإصابة بالجفاف ولكن في شهر رمضان لا يمكننا الحصول على الماء إلا لفترة زمنية محددة وهي خلال الساعات بين وجبتي الإفطار والسحور، وينصح باستهلاك من 8 إلى 12 كوب من الماء خلال هذة الفترة.

ونصح زيدان، باستهلاك الماء الفاتر لأنه يسهل قبوله من قبل الجسم، كما أن الفواكه والخضروات التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء مثل الخيار والبطيخ والعنب تعد رائعة للحد من العطش بسبب محتواها العالي من الماء الذي يساعد علي ترطيب الجسم ومنع الشعور بالعطش ومنع الإصابة بالجفاف خلال ساعات الصيام.

جفاف الماء الصيام الجلد ترطيب

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