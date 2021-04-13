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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 4195 شخصًا في 24 ساعة

فيروس كورونا خرج عن السيطرة فى البرازيل

البرازيل تواجه الكارثة
البرازيل تواجه الكارثة

شهدت البرازيل الأسبوع الماضي أكثر أيامها دموية منذ بداية الوباء ، حيث توفى 4195 شخصًا في غضون 24 ساعة فقط، وفق ماذكرت شبكة  سي إن إن.

 

تعد ولاية ساو باولو ومدينة ريو دي جانيرو من بين الأسوأ تفشيًا بالمرض في البلاد بالنسبة لوفيات Covid-19، لكن كلاهما يخططان لتخفيف القيود على الحركة  والتنقل.

 

ستعيد ساو باولو فتح المدارس الحكومية وتنظيم الأحداث الرياضية وفتح الحركة أمام محلات البناء، وستسمح ريو دي جانيرو للحانات والمطاعم بالعمل مرة أخرى ، مما سيلغي القيود المفروضة منذ مارس.

 

تبرر سلطات ساو باولو إعادة فتح النشاطات المختلفة بالإشارة إلى أن معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة في الولاية قد انخفضت من مستوى الأزمة 90.5٪ إلى 88.6٪، أي أن المستوى لم يجاوز ال2% هبوطًا.

 

قال نائب الحاكم رودريجو جارسيا في مؤتمر صحفي : "يظهر هذا الإجراء بوضوح أن الجهود التي بذلت في الأسابيع الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها".

 

لكن الأرقام اليومية لا تزال قاتمة للغاية: في يوم الجمعة وحده ، سجلت الولاية أكثر من 20000 حالة جديدة.

 

وفي الوقت نفسه ، في مدينة ريو دي جانيرو ، كانت معدلات إشغال وحدة العناية المركزة أعلى بنسبة 92٪ ، لكن العمدة “إدواردو بايس” مع ذلك قرر تخفيف القيود.

 

وقال بايس في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة "هذه إجابة لأي شخص يعتقد أن القيود لا فائدة لها من خلال منع الحفلات. واقعنا لا يسمح بالإغلاق" ، مضيفًا أن أصحاب المتاجر وعامة السكان يعانون اقتصاديًا من مثل هذه التدابير، ومع ذلك ، قال: "هذا ليس وقت الاسترخاء".


يتجاهل بولسونارو الانتقادات بأنه وراء هذه المعضلة أو ما يسميها البعض بالإبادة الجماعية،  حيث سجلت البرازيل 4 آلاف حالة وفاة يوميًا.

 

ويعد تخفيف القيود عكس ما يقول به العديد من المؤسسات والأخصائيين الطبيين الذين يرون أن البرازيل بحاجة إليه، وباستمرار حالة الإغلاق الوطني.

 

في الوقت الحالي ، قامت البرازيل بتطعيم 2.8٪ فقط من سكانها بالكامل - ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين شخص ، في بلد يبلغ تعداد سكانه 210 مليون نسمة.

 

في الوقت الحالي ، تتعرض الأنظمة الصحية العامة والخاصة في البرازيل لضغط هائل ، حيث يصل الضغط على وحدات العناية المركزة في 17 ولاية على الأقل بأكثر من 90٪ .

 

ويقول المختصون إنه فقط الإغلاق يمكن أن يمنع شهر أبريل من أن يصبح "أسوأ" من شهر مارس - أكثر شهور البلاد فتكًا وبائيًا حتى الآن ، حيث تم تسجيل 66573 حالة وفاة - وفقًا لمؤسسة أوزوالدو كروز  ، وهي مركز أبحاث طبي  يعمل حاليًا مع شركة تصنيع اللقاحات أسترازينيكا.

 

كما طلب مكتب الأمم المتحدة في البرازيل من البلاد فرض قيود على الحركة ، محذرًا من أن تسارع معدل الوفيات وغياب خطة وطنية منسقة "يقود البلاد إلى كارثة".

 

قال عالم الأعصاب ميجيل نيكوليليس لشبكة سي إن إن  الإخبارية، إنه منذ بدء الوباء ، شهدت البرازيل خليطًا من القيود المحلية المفروضة على الحركة أو النشاط ، لكنها لم ترق أبدًا إلى حد الإغلاق الفعال على نطاق واسع.


وتقدر منظمة أبريل أ؟وف لايف، أن الإغلاق الصارم لمدة 30 يومًا ، مع وجود قواعد صارمة على حركة الأشخاص ، يمكن أن ينقذ حياة 22000 شخص.

 

ومع ذلك ، قاومت السلطات البرازيلية اعتماد مثل هذه الإجراءات لاحتواء انتشار الفيروس.

 

وأظهرت الحكومة الفيدرالية في البلاد ، بقيادة الرئيس جايير بولسونارو ، في الواقع معارضة شرسة لفرض أي قيود ، بدافع القلق على الاقتصاد.

 

وقال بولسونارو يوم السبت خلال زيارة لمحيط برازيليا "كل من أغلق الأسواق والمتاجر وأجبر الناس على البقاء في منازلهم ، لم يكن أنا" ، في إشارة مستهترئة منه إلى رؤساء البلديات والمحافظين الذين اتخذوا إجراءات تقييدية محلية.

 

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