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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يشوق جمهوره

رامي صبري ينشر بصورة جديدة مع رزان مغربي

صدى البلد

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة ظهر فيها بصحبة الفنانة اللبنانية رزان مغربي،من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوق جمهوره لعمل قريب يجمعهما وكتب معلقا على الصورة :"رمضان 2021..soon"

وحقق فيديو كليب "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، 2.5 مليون مشاهدة.


وتقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى بيه بلاقي راحتي بين ايديه".


ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين".


أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

 

 

 

 

 

 

 

رامي صبري رازان مغربي

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