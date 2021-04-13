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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالبحر الأحمر

صدى البلد

نظمت مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الطب البيطرى والتموين حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية المختلفة، تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، للتأكد من صحة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

 

وفى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بتكثيف الحملات التفتشية على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا على تشكيل لجنة دائمة تضم جميع القطاعات الخدمية .

 

وشنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى اليوم، حملة تفتيشية موسعة على محلات بيع اللحوم المجمدة وعدد من السوبر ماركت بكافة أنحاء المدينة.

 

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير عدة مخالفات متنوعة، شملت تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار و3 شهادات صحية منتهية و5 محضر نظافة و8 محاضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، كما تم إعدام لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

 

كان رئيس مدينة القصير قد شدد على استمرار الحملات، قبل وطوال شهر رمضان المبارك، للتأكيد على توافر المنتجات الغذائية والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية بالأماكن التى يتردد عليها المواطنين، والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

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