برلماني : تعميم تجربة سوق التونسي الجديد يقضي علي الأسواق العشوائية

قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إن المنطقة المحيطة بمحطة مصر بالإسكندرية كانت تعاني من العديد من الإشغالات المرورية من والأسواق العشوائية، ولكن سرعان ما تحركت المحافظة ممثلة في الإدارة المحلية التابعة للحي بمنحهم ما تعرف بـ " الباكية " أي تنظيم عملهم داخل أكشاك معتمدة ومرخصة.

وعن آلية للقضاء علي الأسواق العشوائية، طالب " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، طالب بحصر أعداد الباعة الجائلين بكل محافظة ومن ثم توفيق أوضاعهم سواء من خلال منحهم مشروعات صغيرة ذات رخصة قانونية تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ علي مصدر رزقهم، إما بتطبيق القانون علي المتعنتين في معاونة الدولة في تطوير الأحياء وإنهاء كافة أشكال العشوائية، فدولتنا دولة قانون وعدل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الأسواق العشوائية تعمل علي إعاقة الحركة المرورية بالشوارع ،كما أن وجود الباعة الجائلين في بعض الأحيان والنزاعات التي تنشأ بينهم ينجم عنها كوارث إجرامية، ومن ثم يستلزم علينا التحرك السريع لإقامة أسواق حضارية منظمة، معقبا " محتاجين نعمم تجربة نقل سوق التونسي الجديد بمصر القديمة".

واختتم النائب، لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية علي إنهاء هذه المشكلة، حيث تنبع هذه الثقة من كم الإنجازات التي تم حصدها بالأونة الأخيرة في ظل جائحة كورونا وذلك بكافة الجوانب التنموية.

جاء ذلك بعد أن قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن مصر تسعى لعدم وجود أسواق عشوائية بحلول عام 2030.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة قامت بتوفير أحياء سكنية حضارية كاملة الخدمات والمرافق كبديل لقاطني الأحياء المحيطة بالمتحف.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات أن إنه لا صحة للشائعات المنتشرة بهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية