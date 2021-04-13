كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد، الإسباني، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" عندما تكون خاسرًا بنتيجة 3-1، فهذا يعني أنك بالفعل خارج البطولة، هذا يعني أننا لا نملك الكثير لنخسره، النتيجة أظهرت أنهم كانوا أفضل منا، ولكنه كان فقط النصف الأول من المواجهة، سنحاول من أجل تحقيق العودة".

وتابع:" يجب علينا خلق جو لتلك المباراة ،علينا مواجهة العديد من الأزمات، وعدم وجود مشجعين هي مشكلة إضافية، النتيجة مشكلة، جودة لاعبي الخصم هي مشكلة أخرى، كون الملعب فارغًا هو أزمة أيضًا".

وأضاف:" كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن، نعلم ذلك، نتحدث عن النتائج، ولكن بالنسبة لي، الأداء أهم بكثير، يجب علينا اللعب كأنفسنا، هذا مهم للدفاع عن مستواك العالي أمام القدرات التي يمتلكها ريال مدريد".

وأردف قائلًا:" يجب أن نستحضر أنفسنا لحالة يمكننا الوثوق بأنفسنا من خلالها، إذا استطعنا رؤية أن العودة أمام ريال مدريد ممكنة، إذًا فلدينا فرصة، ولكنها ستكون صعبة، الأمر حول الفوز بالمباريات، وإذا كان كفاية سنرى".

وعن ألكسندر أرنولد، قال يورجن كلوب:" لم نلعب موسمًا رائعًا نعلم ذلك، إنه موقف خاص، وتعامل بشكل جيد المباراة الماضية، هو ليس في منطقة مظلمة، هو فقط لم يتم اختياره لقائمة المنتخب الإنجليزي، هذا ما في الأمر."

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بخسارة رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.