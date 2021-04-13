عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

يورجن كلوب
يورجن كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد، الإسباني، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

 

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" عندما تكون خاسرًا بنتيجة 3-1، فهذا يعني أنك بالفعل خارج البطولة، هذا يعني أننا لا نملك الكثير لنخسره، النتيجة أظهرت أنهم كانوا أفضل منا، ولكنه كان فقط النصف الأول من المواجهة، سنحاول من أجل تحقيق العودة".

 

وتابع:" يجب علينا خلق جو لتلك المباراة ،علينا مواجهة العديد من الأزمات، وعدم وجود مشجعين هي مشكلة إضافية، النتيجة مشكلة، جودة لاعبي الخصم هي مشكلة أخرى، كون الملعب فارغًا هو أزمة أيضًا".

 

وأضاف:" كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن، نعلم ذلك، نتحدث عن النتائج، ولكن بالنسبة لي، الأداء أهم بكثير، يجب علينا اللعب كأنفسنا، هذا مهم للدفاع عن مستواك العالي أمام القدرات التي يمتلكها ريال مدريد".

 

وأردف قائلًا:" يجب أن نستحضر أنفسنا لحالة يمكننا الوثوق بأنفسنا من خلالها، إذا استطعنا رؤية أن العودة أمام ريال مدريد ممكنة، إذًا فلدينا فرصة، ولكنها ستكون صعبة، الأمر حول الفوز بالمباريات، وإذا كان كفاية سنرى".

 

وعن ألكسندر أرنولد، قال يورجن كلوب:" لم نلعب موسمًا رائعًا نعلم ذلك، إنه موقف خاص، وتعامل بشكل جيد المباراة الماضية، هو ليس في منطقة مظلمة، هو فقط لم يتم اختياره لقائمة المنتخب الإنجليزي، هذا ما في الأمر."

 

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بخسارة رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

كلوب يورجن كلوب دوري ابطال أوروبا ليفربول محمد صلاح ريال مدريد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

ترشيحاتنا

بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بطب بشري سوهاج العام القادم

كلوب: لا نملك الكثير لنخسره أمام ريال مدريد

حكم الصيام عند الاستيقاظ على جنابة

في أول يوم رمضان.. ارتفاع التعافي من كورونا لـ ٢٥٠ حالة فى قنا

السيسي يوجه بضرورة تدريب المزارعين على أعمال الري الحديث

غرفة دباغة الجلود: انخفاص عجز الميزان التجاري يعكس المسار الصحيح لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

رئيس الأركان يشهد المشروع التدريبى «الفاتح - 2021» بالمنطقة الجنوبية العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ