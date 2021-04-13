بحار.. منصة عالمية لبيع الأسماك العُمانية إلكترونياً

تولي سلطنة عُمان اهتماماً خاصاً بقطاع الثروة السمكية باعتباره رافداً قوياً من روافد التنويع الاقتصادي، وتعمل الحكومة العُمانية على تطوير هذا القطاع بشكل دوري لدعم تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عاماً، حيث يتم تصدير الأسماك والمنتجات البحرية العُمانية إلى حوالي 60 دولة حول العالم.

وفي هذا الإطار، كشف خالد بن محمد البلوشي مدير سوق الجملة المركزي للأسماك بولاية بركاء العُمانية، عن قرب بدء بيع الأسماك عبر منصة "بحار" للأسواق العالمية، وذلك في إنجاز سيجعل السلطنة وجهة ومحطة عالمية لبيع الأسماك.

وأوضح أنه تم إجراء تجارب للبيع الدولي مع 13 دولة، وهو ما يؤكد ثقة هذه الدول بجودة الأسماك العُمانية، مشيراً إلى أن منصة "بحار" ستتيح للتجار الدوليين شراء الأسماك العُمانية إلكترونياً، مع توفير خيارات متعددة أبرزها اختيار وسيلة النقل سواء كانت برية أم جوية أم بحرية إلى بلدهم، كما سيتيح الشراء عبر المنصة واختيار القيمة المضافة للأسماك كالتغليف والتقطيع والتبريد وغيره، وهو ما سيفتح فرصاً حقيقة للشباب العُماني للعمل في القطاع السمكي.

كما أشار إلى أنه منذ انطلاق منصة "بحار" لبيع الأسماك محلياً، بلغت كمية الإنزال 3440 طناً بقيمة بلغت 2.311 مليون ريال عُماني، مسجلة نحو 47986 معاملة، فيما بلغ عدد زوار المنصة منذ إطلاقها 40 ألف زائر.