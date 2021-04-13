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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول يوم رمضان.. مصادرة 6 أطنان دقيق فاخر ومكرونة ومربى وتمور ومخللات

حملات تموين بالغربية
حملات تموين بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط  6 أطنان دقيق فاخر ومكرونة ومربى وتمور ومخللات، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و6 آلاف قطعة حفاضات أطفال مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.
تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ضبط 4 طن و84 كيلو "دقيق فاخر – مكرونة – مربى – تمور" مجهولة المصدر ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة، و6 ألاف قطعة "حفاضات أطفال" مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر"  بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. 
كما تم ضبط 2 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص".
وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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