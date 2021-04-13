كلوب: يجب أن ندافع أمام ريال مدريد بأعلى مستوى.. لا يوجد فريق قام بإيقافهم

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد، الإسباني، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لا نريد استقبال أي أهداف، هذا أمر مهم للغاية، لا يمكننا تجاهل الدفاع وإلا ستتم معاقبتنا، لا أملك فكرة إذا استطاع أي فريق في العالم منع ريال مدريد من خلق الفرص والهجمات."

وأضاف:" يجب أن ندافع على أعلى مستوى لنا، ريال مدريد انتصر على برشلونة بعدنا، لذا من الواضح أنهم في حالة جيدة، يجب أن نكون حاضرين بنسبة 100% من أعلى مستوياتنا حتى نحظى بفرصة العودة، هذا ممكن، لذا يجب علينا المحاولة."

وتابع: "بعض من لاعبينا الحاليين ساهموا في العودة بالنتيجة على ملعبنا في أكثر من مناسبة، لا يجب أن نأخذ ذلك الأمر على العموم، لن يمكنك العودة بالنتيجة في أي مباراة لأنك عدت بالنتيجة في مباريات سابقة، يجب علينا أن نلعب كرة قدم جيدة في الحاضر."

وأردف: "الوضع واضح، لهذا السبب فأن المسابقة مثيرة للغاية، بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، إنها تجعل الأمر مثيرًا للغاية، ولكن يجب ألا نحسب تلك الأمور، إذا صنعنا فرصًا كثيرة، سنرى ما يمكننا الحصول عليه في النهاية."

وعن ريال مدريد، قال كلوب" لديهم خبرة كبيرة، هذا هو الجزء من اللعبة، لديهم إصابات، لدينا المثل،، نحن في نفس المستوى، هذا لا يمكن استخدامه كتفسير، نحن في الفترة الحاسمة من الموسم، ريال مدريد سيكون جاهزًا بنسبة 100% للمباراة."

وأضاف:" لتهزمهم يجب أن تدافع أمامهم على أعلى مستوى، الهدف الأول الذي أحرزوه أمامنا كان مثالًا لجودتهم في التمرير، لمس الكرة والإنهاء، هدف كان رائعًا، يجب أن ندافع ثم نخلق الفرص أمامهم، أنا في حالة جيدة للعب أمام ريال مدريد، بغض النظر عما نريده، يجب أن نظهره في المباراة غدًا، اللعب أمام ريال مدريد ومشاهدتهم مختلفة تمامًا، أعجبني فينسيوس جونيور كثيرًا، إنه موهبة رائعة، كذلك توني كروس، أنا معجب به منذ سنوات."

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، قد انتهت بخسارة رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.