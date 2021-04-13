الزمالك يدرس الدفع بـ محمد عبدالشافي أمام حرس الحدود فى الكأس
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة حرس الحدود المقبلة المقرر لها غدا الأربعاء في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأيض على تجهيز اللاعب خلال الفترة الماضية بعد تماثله للشفاء من الإصابة ليدفع به الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بالسويس استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب.