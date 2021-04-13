الزمالك يدرس الدفع بـ محمد عبدالشافي أمام حرس الحدود فى الكأس

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة حرس الحدود المقبلة المقرر لها غدا الأربعاء في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأيض على تجهيز اللاعب خلال الفترة الماضية بعد تماثله للشفاء من الإصابة ليدفع به الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بالسويس استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب.