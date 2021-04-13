شهر الخير.. 40 قدرة فول توزع يوميا مجاناً للأسر الأكثر احتياجا في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

قال المحافظ: إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم ، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع "قدرة الخير" مجهز بـ 40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فايروس كورونا المستجد.



وفي سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي أعمال إنشاء 78 عمارة على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا ، على مساحة 41 فدانا ، حيث تم تخصيصها ، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تحت إشراف صندوق تطوير المناطق العشوائية ، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. رافق المحافظ العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

أكد محافظ المنيا أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات ، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية.

وأضاف المحافظ أن رئيس الوزراء، قد وجه بحصر الأراضي التي يمكن الاستفادة منها ، وقد تم اختيار موقع أرض المحلج ، لإنشاء مجمع سكني ،يضم كافة الخدمات ، حيث يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سكانها، والذين عانوا سنوات عدة من الإهمال والعشوائية.