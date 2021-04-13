نتفليكس تمدد عرض مسلسل Bridgerton حتى الموسم الرابع

قررت منصة نتفليكس تمديد مسلسلها الناجح الأخير Bridgerton ، للموسمين الثالث والرابع، وذلك قبل انتهاء تصوير الموسم الثاني الذي أعلن عن بداية إنتاجه منذ أيام بحسب موقع فاريتي.

تتم حاليا مراحل إنتاج الجزء الثاني الذي يتم أحداثه في لندن، ووفقا للروايات المقتبس منها الأحداث فإنه يطرح قصة حب جديدة ضمن رحلة بحث اللورد أنتوني بريدجيرتون عن الحب.

غياب بطل Bridgerton المفضل

أعلن فريق مسلسل Bridgerton ، غياب بطل الموسم الأول ريج جين بادج عن الموسم الثاني، بشخصية دوق هاستينجز التي كانت السبب في شهرته، ووضعه على قائمة الاختيارات المحتملة لتقديم شخصية جيمس بوند في الأعمال القادمة.

حقق مسلسل Bridgerton ، 63 مليون مشاهدة بعد أول 28 يوم من طرحه على المنصة، ليحتل المرتبة الخامسة في قائمة أسرع أنجح الأعمال لنتفليكس.

تستند قصة مسلسل Bridgerton إلى سلسلة روايات جوليا كوين الأكثر مبيعا، وتدور أحداثه حول المجتمعات الراقية في لندن في بداية القرن العشرين، وقصص الحب والزواج أنذاك.