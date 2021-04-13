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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لبحث ومناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي والاستثماري والأولى بالرعاية. 

 

وحضر الاجتماع كل من المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان والأستاذ هاني السيد مدير الشؤون القانونية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

واستعرضت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة عدد من الموضوعات ومنها عرض مذكرة بشأن المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية أولي بالرعاية ويرغبون في استبدالها  بالدور الأرضي أو الأول علوي نظرا لظروفهم الصحية، ليوافق المحافظ بعد التأكد من صحة التقارير الطبية المقدمة منهم والخاصة بحالتهم الصحية والتي تستدعي استبدال الوحدات السكنية.

 

كما تم عرض مذكرة بشأن الوحدات الشاغرة وتم استلامها (إسكان اقتصادي – منخفض التكاليف) وفي حيازة رئاسة المركز ليوجه، محافظ الشرقية بتشكيل لجنه بكل مركز ومدينة تضم عضو من إدارة صندوق الإسكان لمعاينة تلك الوحدات السكنية على الطبيعة واعداد تقرير مبين به القيمة الايجارية لتلك الوحدات طبقا للموقع والمساحة كسكن بديل للأسر الأولي بالرعاية والحالات الملحة وذلك في إطار الحفاظ على المال العام.

 

وعرض مذكرة بشأن تسكين الوحدات السكنية الاولي بالرعاية الشاغرة برئاسة مراكز (بلبيس – الحسينية -أبو كبير ) والتي تم اخلاؤها والتنازل عنها وأصبحت بحيازة رئاسة المركز ليوجه المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بتخصيص تلك الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين طبقا للقانون وتوزيع الأدوار حسب الحالة الصحية لكل منهم مع تكليف رئاسة المركز بتحرير عقود إيجاريه مخفضة للمستحقين طبقا للقانون وحفاظا علي المال العام .

 

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين بخصوص استبدال الوحدات السكنية الاولي بالرعاية المخصصة لهم بمركز منيا القمح الي العاشر من رمضان  للحفاظ علي استقرارهم الأسري والمجتمعي.

 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأولي بالرعاية والمستحقة وتسعي جاهدة الي توفير كافة احتياجاتهم من مسكن يليق بهم وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث أوضاعهم المعيشية وتقديم المنح والمساعدات اللازمة لهم ليحيوا حياه كريمة.

 

قرعة لتوزيع 36 وحدة سكنية

 

وعلي جانب آخر شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 36 وحدة سكنية أولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقرية سلمنت التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين، بعد فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

 

حضر مراسم إجراءات القرعة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة والمواطنين المستحقين وأسرهم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

أجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، حيث قام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم، ورقم العمارة والوحدة والدور.

 

قام محافظ الشرقية بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

 

هنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

الأسر الاولى بالرعاية اسكان اجتماعى متوسطي الدخل اخبار الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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