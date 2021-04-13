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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله تنتقد مسلسل لحم غزال

بتستهبل فيها من الأول.. الناقدة ماجدة خير الله تنتقد غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله احداث الحلقة الأولى من مسلسل “ لحم غزال ” للفنانة غادة عبد الرازق وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

و كتبت ماجدة خيرالله قائلة: " لما تكون بتحمر سمك او لحمه والطاسه تتحرق، الريحه والدخان بيملي المكان عدة ساعات، ولازم الشفاطات تشتغل وتفتح كل شبابيك البيت لتتخلص من الريحه، مش كده برضه؟ طيب لو بتحرق بني ادم بحاله في شقه ضيقه في حاره بيوتها مزنقه في بعض!! ممكن تختفي الريحه واثار الجريمه بعد قد ايه؟ " 

 

وأضافت: "المشهد كالتالي في مسلسل لحم غزال، غاده عبد الرازق تستدرج الديلر حمدي الميرغني، حيث تعتقد ان له يد في اختفاء ابنها، ثم تدلق عليه بنزين وتولع فيه!! وطبعا يقعد يتحرق عده  ساعات ، بدون ان يصرخ او يصدر عنه اي  صوت، وعندما يجتمع الجيران ، علي اثر تصاعد رائحة الادخنه، تفتح غاده عبد الرازق (غزال) الباب بمنتهي الثبات الانفعالي وتقولهم ان حله اتحرقت منها وتقفل الباب وخلاص كده! ".

 

وتابعت ماجدة خيرالله قائلة: " وتفضل الشبابيك مقفوله ، ومفيش اي اثار حريق في الشقه! حتي مساء نفس اليوم عندما تتعاون غاده ومي سليم علي نقل بقايا الجثه في سياره!! عادي جدا السياره تدخل الحاره وغاده ومي في ملابس  انيقه علي سنجه عشره ونظارات شمسيه براندات! وقال كده محدش حاياخد باله!! طبعا تفصيله زي دي ممكن تقفل المتفرج من المسلسل تماما! ".

 

و انهت حديثها قائلة :"في الحلقات  الاولي من اي مسلسل رمضاني مفروض انه بينافس عدد صخم من الاعمال الكبيره، لازم يلتزم كل صناع المسلسلات بما نطلق عليه براعة الاستهلال، عشان تسحب اهتمام وفضول المشاهد وتدفعه لمتابعتك ! ولكن حاتستهبل فيها من الاول  يبقي يفتح الله  فيه مسلسلات كتير غيرك تستحق الاهتمام! ".

غادة عبد الرازق المسلسلات التواصل الاجتماعي فيسبوك الفن

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