حزب حماة الوطن: زيارة الرئيس التونسي عكست روح التضامن بين الشعبين

أكد حزب حماة الوطن أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر جاءت لتبرز مدى المؤازرة السياسية القائمة بين البلدين وأن هناك وفاقا واضحا بين مصر وتونس.

وأشار حزب حماة الوطن فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إلى أن زيارة الرئيس التونسى لقناة السويس هامة وعكست روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، وأن زيارته لخط بارليف لها دلالة رمزية كبيرة وتحمل كل معانى الفخر والعزة بانتصارات الجيش على مر تاريخه ومواصلته حماية مقدرات بلاده والدفاع عنها وصون حقوقه والحفاظ عليها.



وأضاف الحزب أن حرص الرئيس على توديع أخيه الرئيس قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ثلاثة أيام، عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.