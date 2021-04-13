عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن: زيارة الرئيس التونسي عكست روح التضامن بين الشعبين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد حزب حماة الوطن أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر جاءت لتبرز مدى المؤازرة السياسية القائمة بين البلدين وأن هناك وفاقا واضحا بين مصر وتونس.

 

وأشار حزب حماة الوطن فى بيان له اليوم، الثلاثاء، إلى أن زيارة الرئيس التونسى لقناة السويس هامة وعكست روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، وأن زيارته لخط بارليف لها دلالة رمزية كبيرة وتحمل كل معانى الفخر والعزة بانتصارات الجيش على مر تاريخه ومواصلته حماية مقدرات بلاده والدفاع عنها وصون حقوقه والحفاظ عليها.


وأضاف الحزب أن حرص  الرئيس على توديع أخيه الرئيس قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت ثلاثة أيام، عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.

الرئيس التونسي قيس سعيد تونس حزب حماة الوطن

موضوعات متعلقة

النائب إيهاب منصور: زيارة الرئيس التونسي تؤكد أن مصر هى قالدة الأمة العربية

درة وزوجها بجانب الرئيس التونسي أثناء زيارته لمصر.. صورة

قبل مغادرة مصر.. الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

ترشيحاتنا

شهر الخير والبركة.. شيخ الأزهر يهنئ العرب والسلمين بحلول رمضان

الملك سلمان يدعو برفع الوباء والبلاء عن الجميع على على تويتر .. شاهد

حكم بلع البلغم أو الريق في نهار رمضان .. الإفتاء توضح

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

غير صحية.. تعرف على أضرار الكنافة في رمضان والممنوعون منها

شهر الخير.. 40 قدرة فول توزع يوميا مجاناً للأسر الأكثر احتياجا في المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ