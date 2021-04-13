بشرط.. إسرائيل تسمح بدخول 10 آلاف فلسطيني للصلاة في الأقصى

قررت اسرائيل، السماح بدخول 10 آلاف فلسطيني ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا فقط، في الجمعة الأولى من شهر رمضان لأداء الصلاة في الاقصى.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، جاء القرار في ختام مشاورات أمنية، بموجب التوصية الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية ونظرًا لمعدل الإصابات في مناطق السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر بعد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 إبريل، سيتم إجراء تقييم آخر للوضع لمراجعة المسار المصادق عليه، مع أخذ الاحتياجات الصحية والأمنية في عين الاعتبار.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1911 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة بين الفلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 1292 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.