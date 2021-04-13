عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يؤجل اجتماع أندية دوري السوبر

صدى البلد

قرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تأجيل اجتماع لجنة المسابقات مع ممثلي أندية دوري السوبر، والذي كان مقررا له غدا الأربعاء.

وكان من المقرر أن يتضمن الاجتماع الاتفاق تأجيل مباريات الجولات النهائية لدوري السوبر، بسبب مشاركة الزمالك في منافسات البطولة الإفريقية خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو المقبل في رواندا.

وجاء قرار تأجيل الاجتماع، بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي يتضمن إخطار باحتماله تغيير مواعيد وصول فرق البطولة الأفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق، تحديد يوم 4 مايو، لوصول الفرق المقرر مشاركتها في البطولة إلى رواندا.

وكان من المنتظر أن تدخل الفرق حجرا صحيا في رواندا لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة للاطمئنان على سلامة اللاعبين وعدم وجود إصابات كورونا في صفوف الفرق.

وطبقا للخطاب الذي أرسله الاتحاد الإفريقي، قد يحدث تعديلات على موعد وصول الفرق إلى رواندا، حيث من المنتظر أن يتم تأخير الموعد، وأن يكون وصول الفرق قبل البطولة مباشرة.

ومن المقرر أن يمثل مصر في البطولة نادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري السوبر.

ترشيحاتنا

شهر الخير والبركة.. شيخ الأزهر يهنئ العرب والسلمين بحلول رمضان

الملك سلمان يدعو برفع الوباء والبلاء عن الجميع على على تويتر .. شاهد

حكم بلع البلغم أو الريق في نهار رمضان .. الإفتاء توضح

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

غير صحية.. تعرف على أضرار الكنافة في رمضان والممنوعون منها

شهر الخير.. 40 قدرة فول توزع يوميا مجاناً للأسر الأكثر احتياجا في المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

معهد الفلك: 13 مايو المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ