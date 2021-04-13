اتحاد السلة يؤجل اجتماع أندية دوري السوبر

قرر مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، تأجيل اجتماع لجنة المسابقات مع ممثلي أندية دوري السوبر، والذي كان مقررا له غدا الأربعاء.

وكان من المقرر أن يتضمن الاجتماع الاتفاق تأجيل مباريات الجولات النهائية لدوري السوبر، بسبب مشاركة الزمالك في منافسات البطولة الإفريقية خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو المقبل في رواندا.

وجاء قرار تأجيل الاجتماع، بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي يتضمن إخطار باحتماله تغيير مواعيد وصول فرق البطولة الأفريقية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق، تحديد يوم 4 مايو، لوصول الفرق المقرر مشاركتها في البطولة إلى رواندا.

وكان من المنتظر أن تدخل الفرق حجرا صحيا في رواندا لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة للاطمئنان على سلامة اللاعبين وعدم وجود إصابات كورونا في صفوف الفرق.

وطبقا للخطاب الذي أرسله الاتحاد الإفريقي، قد يحدث تعديلات على موعد وصول الفرق إلى رواندا، حيث من المنتظر أن يتم تأخير الموعد، وأن يكون وصول الفرق قبل البطولة مباشرة.

ومن المقرر أن يمثل مصر في البطولة نادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري السوبر.