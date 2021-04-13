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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة جونسون آند جونسون تعلق توزيع لقاحها المضاد لكورونا في أوروبا

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

قررت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعليق توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا في أوروبا، بعد تقارير تحدثت عن تسببه في جلطات في الدم.

 

وجاء ذلك بعد قرار الولايات المتحدة بتعليق استخدام اللقاح لحين التحقق من تقارير تتحدث عن تسببه بجلطات.

 

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت هيئة الأدوية الأوروبية قد أعلنت الجمعة الماضي، أنها تدرس حالات تجلط للدم بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

 

وكانت حالات مشابهة من الآثار الجانبية أحدثها لقاح أسترازينيكا وأدت إلى تعليق العديد من الدول التطعيم باستخدامه، وإعطاء الجرعة الثانية لمن هم دون 55 عاماً باستخدام لقاحات أخرى، كما أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع في غياب بيانات كافية، إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكوفيد بين جرعتين، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به لمن هم دون سن 55 عاماً ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.

 

وكانت شركة جونسون آند جونسون قد وافقت في وقت سابق، على توريد ما يصل إلى 400 مليون لقاح ضد كورونا إلى الاتحاد الإفريقي حتى نهاية العام المقبل، مما يعطي دفعة لقارة تتخلف عن معظم دول العالم في سباق التطعيم ضد المرض.

جونسون آند جونسون الأمريكية لقاح كورونا اوروبا جلطات

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