باحث: الموجة الثالثة لكورونا تجتاح ألمانيا بقوة

نلقح مواطن كل 5 ثواني..

قال الدكتور مهند ملك الباحث في علوم الخلية، ألمانيا وافقت على قانون اكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن أرقام الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر ونواجه الموجه الثالثة لكورونا في ألمانيا.

وأضاف ملك، في مداخلة هاتفية لبرنامج الان، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ١٧ الف حالة يومية و٢٥٠ حالة وفاة في ألمانيا مصابة بكورونا، لافتا إلى أن حملة التطعيم تسير الي الامام في ألمانيا.

وتابع الباحث في علوم الخلية، أنه وصلنا الي تلقيح مواطن لكل خمس ثواني والتطعيم هو السبيل الوحيد لمواجه الفيروس الذي يجتاح العالم، لافتا إلى أن التطعيم عمل على الحد من الوفيات في جائحة كورونا.

وأكد الباحث في علوم الخلية، أن هناك تأخر في عملية الاغلاق بسبب الحفاظ على الوظائف وهناك دراسة تشير إلى أن ٨٠٪ من الأعمال البسيطة مهد بشكل دائم مع حلول الخريف.