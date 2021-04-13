مدير الطب البيطري: المنيا خالية من الإصابة بأنفلونزا الطيور

أعلن الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، خلو المحافظة من الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، مؤكدًا عدم وجود أية بؤر إصابة بالمرض .

وأكد "عثمان" على جاهزية المديرية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهه ظهور أي بؤر إصابة.

وأضاف أن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام مستمرة في أعمالها للأسبوع الثاني على التوالي بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث تستهدف الحملة، 250 ألف رأس من الماشية والأغنام.

وناشد "عثمان"، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.



على جانب أخر تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول ، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم ، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع "قدرة الخير" مجهز بـ 40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال شهر رمضان الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فايروس كورونا المستجد.

