الأمن التونسي يقتحم وكالة الأنباء الرسمية

اقتحمت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، مقر وكالة الأنباء الرسمية (وات) بالقوة، لتنصيب شخصية إعلامية محسوبة على حركة النهضة للإشراف على تسيير الوكالة.

وحسب وسائل إعلام تونسية، جاء ذلك بعد رفض الصحفيين والعاملين بالوكالة لهذا التعيين.

ونقلت شبكة "شمس إف إم" التونسية، عن الصحفي بوكالة الأنباء، الهادي الجزيري، تأكيده تعنيف الأمن لعدد من الصحفيات خلال محاولة تنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، "أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي لكمال بن يونس على رأس الوكالة".

وأضاف الطاهري عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "الديكتاتورية تتشكّل"، فيما قال الملحق الإعلامي للمنظمة النقابية، غسان القصيبي، إن "اقتحام مقرّ الوكالة عن طريق الأمن لتنصيب شخص مرفوض من كل العاملين هو فضيحة ومحاولة لتدجين الإعلام".