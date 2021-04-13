عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| درة توضح أسباب المشاركة فى مسلسل"بين السما والأرض"

درة
درة

كشفت الفنانة درة عن الأسباب التي حمستها للتواجد في مسلسل بين السما والأرض الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

 

قالت درة في تصريحات ل"صدى البلد":شجعني على التواجد في بين السما والأرض كون المسلسل ١٥ حلقة، ولا يوجد به أي مطّ أو تطويل وكل شخصية لها قصة، وهو عمل اجتماعي وأنا أحب هذا اللون، والعمل حقيقي وواقعي، إلى جانب أنه من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ والكاتب إسلام حافظ غير كثيرا في العمل.

 

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

 

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى. 

درة بين السما والأرض اخبار الفن اخبار الفنانين رمضان

ترشيحاتنا

وقفت قدام التليفزيون زي الأطفال .. عمرو أديب عن شريهان : نجحت تقومني من على الفطار .. شاهد

مقابل 2 مليون دولار.. شيريهان تخطف الأنظار فى إعلان شركة للاتصالات.. صور

عقله طار.. رامز جلال يضرب أحمد سعد بـ«النار»

بسبب أولوية تحميل الركاب .. سائق يقتل زميله بالخانكة قبل الإفطار

رامز جلال يقصف جبهة أحمد سعد: معانا ومعاكم محطم الطحال

أزمة جديدة تضرب فريق طائرة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

مصدر أمني يوضح حقيقة انتحار فرد شرطة بالغربية

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

لتعميمها كمستند رسمي في أزمة سد النهضة ..شكري يوجه خطابات لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ