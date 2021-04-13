خاص| درة توضح أسباب المشاركة فى مسلسل"بين السما والأرض"

كشفت الفنانة درة عن الأسباب التي حمستها للتواجد في مسلسل بين السما والأرض الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

قالت درة في تصريحات ل"صدى البلد":شجعني على التواجد في بين السما والأرض كون المسلسل ١٥ حلقة، ولا يوجد به أي مطّ أو تطويل وكل شخصية لها قصة، وهو عمل اجتماعي وأنا أحب هذا اللون، والعمل حقيقي وواقعي، إلى جانب أنه من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ والكاتب إسلام حافظ غير كثيرا في العمل.

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.