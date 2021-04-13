قبل ترشح "الخشت" لفترة جديدة .. تقدم في التصنيفات العالمية وتطويرعلى كافة الأصعدة .. تعرف على إنجازات جامعة القاهرة

يستعد المجلس الأعلى للجامعات للإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة عشر جامعات ، على رأسها جامعة القاهرة ، بالتزامن مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني ، وذلك مع قرب انتهاء الفترة الأولى لرئيس جامعة القاهرة الحالي الدكتور محمد عثمان الخشت .

ومع انطلاق موعد الترشح لرئاسة الجامعة ، وفقا للمواعيد التي يعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات سيتقدم بأوراق الترشح لفترة رئاسية جديدة ، وذلك بعد توليه هذا المنصب في شهر أغسطس من عام 2017م ، لمدة تقارب أربع سنوات .

وشهدت الجامعة خلال هذه الفترة الكثير من التطورات على كافة الأصعدة والمستويات ، سواء على المستوى الأكاديمي من حيث تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية وطرحها للطلاب على أيدي خبراء ومتخصصين دوليين ، وكذلك تطوير اللوائح الخاصة بالكليات ، وتقدم الجامعة في التصنيف العالمي في مختلف المجالات والتخصصات في مختلف العلوم ، مثل الهندسة والصيدلة والعلوم وغيرها من العلوم الأخرى .

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كما أن القطاعات الطبية شهدت تقدما كبيرا ، من حيث تطوير المستشفيات الجامعية ، وتحويلها إلى الرقمنة وشراء أحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمعايير العالمية والتي بلغت حوالي 300 مليون جنيه ، و افتتاح وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال تطويرها وتجديدها .

إضافة إلى تجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر ، علاوة على تطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه ، وتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 ملايين جنيه .

كذلك تطوير معهد الأورام وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية ، وافتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بقصر العيني لمكافحة العنف والتحرش ضد المرأة .

ويتم خلال الفترة الحالية العمل على الانتهاء من الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالسادس من أكتوبر ، وكذلك انطلاق الدراسة بأول كلية لعلوم النانو تكنولوجي بالشرق الأوسط ، وفي الفترة الأخيرة تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الجامعة والعديد من الجامعات الأخرى على مستوى العالم مثل اللقاء الأخير بالسفير الإماراتي بالقاهرة لبحث وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .