25 جنيهاً غرامة حال التسبب في تكدير الراحة العامة للمواطنين وفقاً للقانون

تزداد الخلافات الدائرة بين الجيران في العمارات السكنية، لاسيما حينما يعتمد عدد منهم على عدم احترام خصوصية الآخر، وعدم مراعاة التصرفات التي قد تزعج الآخرين من السكان.

وفرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيهاً، حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

ونص القانون في المادة رقم( 379) منه على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

2- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

3_ من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

4 - من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق