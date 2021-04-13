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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفطار الصائمين

شوارع جنوب سيناء تتزين في بداية شهر رمضان ..صور

زينة رمضان تملا شوارع
زينة رمضان تملا شوارع جنوب سيناء

يستقبل أهالي جنوب سيناء شهر رمضان المبارك بالفرحة وتعليق الزينات  وفتح المقاعد واستقبال الضيف  وعابري السبيل علي الطرق وفي الوديان الجبلية .


رصدت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري انتشار الزينات في مدن جنوب سيناء شباب يقومون بتعليق الزينات في شارع المنشية بوسط العاصمة طور سيناء  بالإضافة لقيام شباب سانت كاترين بتعليق الزينات والأنوار في الشوارع المواجهة لجبل موسي وفي أحياء الزيتونه والوادي المقدس .


وقال حسام العيسوي أحد شباب طور سيناء  إن الجميع يشارك بفرحة رمضان واستقبال الضيف الكريم علي الأمة الإسلامية  مشيرا أن أجواء رمضان تسعد الجميع .


وأضاف محمد فتيح من شباب قبيلة الجبالية بسانت كاترين  أنه تعود سكان المدينة علي استقبال شهر رمضان بالزينات وفتح المقاعد البدوية لاستقبال الضيوف وعابري السبيل .


كما تزينت المساجد وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية  أثناء صلاة التراويح .


وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء  أنه تم التأكيد علي  اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المساجد  والإعلان عن المساجد التي يوجد بها مكان مخصص للسيدات لصلاة التراويح ومنع اصطحاب الأطفال مطلقا .


 وفي سياق متصل أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتقديم المياه والتمر للصائمين علي الطرق من خلال الكمائن  مشيرا إلي أنه لابد من تقديم إفطار الصائمين والمسافرين .


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زينات رمضان تعليق جنوب سيناء طور سيناء

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