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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شاهد .. أجواء رمضان فى شبرا مصر | صور

صدى البلد

يعيشون اهلى شبرا مصر شهر رمضان  بـ  أجواء رمضانية مختلفة  ، حيث يقوموا بشراء الفوانيس والعرائس،  والزينة، ومستلزمات رمضان .

 

كما يوجد الإزدحام أيضًا على صلاة التراويح،  وتزيين الشوارع بالزينة والفوانيس وفرحة الكبير والصغير باستقباله ، و يلعب الأطفال بالفوانيس فى الشوارع؛ حيث يعتبر الفانوس من أهم مظاهر الاحتفال التي يحرص الأهالي على شرائها.

 

ورصدت عدسة صدى البلد أجواء احتفال اهالى شبرا مصر بـ شهر رمضان حيث تزينت الشوارع بـ فوانيس و زينة رمضان.

 

ويذكر ان قدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ منَ البأساءِ والضَّراءِ.

جاء لك خلال رسالة مصورة نشرها فضيلته على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك و تويتر، قال فيها "كلُّ عامٍ وأنتم بخيرٍ، بمناسبةِ حُلولِ هذا الشَّهرِ الكريمِ المبارَكِ، شهرِ رمضانَ، شهرِ الخيرِ والبركةِ، شهرِ المغفرةِ والرحمةِ والعِتقِ منَ النَّارِ، وإنَّا -وفي هذه الساعاتِ الأولى من هذا الشهرِ- لَنسألُ المولَى سبحانَه العفوَ والعافيةَ، مما أصابَ البلادَ والعبادَ، واللُّطفَ بما نزلَ بنا وبغيرِنا منَ البأساءِ والضَّراءِ".

أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
أجواء رمضان من شبرا مصر
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شهر رمضان

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