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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب كلب.. هجوم مروع على سيدة مسنة يصيبها بالصدمة

بسبب كلب.. هجوم مروع
بسبب كلب.. هجوم مروع على سيدة مسنة يصيبها بالصدمة

تعرضت سيدة مسنة تبلغ من العمر 50 عامًا لهجوم مروع من قبل عدد من البلطجية بقرية وودفيل بمقاطعة ديربيشاير الإنجليزية.

وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية أوضح ابن السيدة جوانا فوكس أن رجلين قاما بتقيدها في الأرض لخطف الكلب الألماني البالغ من العمر عامين.  

وأضاف جيمس فوكس البالغ من العمر 22 عامًا أن والدته في صدمة منذ ذلك الموقف ولا تتوقف عن الارتجاف إضافة إلى إصابتها بجروح وكدمات.   

وفقًا لموقع الحيوانات الأليفة المفقودة: «هناك زيادة بنسبة 170 ٪ في عدد الكلاب المسروقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ بداية فيروس كورونا». 


ونبه رئيس قسم الشرطة بالمقاطعة الإنجليزية، كريس ثورنهيل، أن مثل هذه الحوادث نادرة جدًا، وما زالت الدويات تبحث عن الكلب، وأنه يحث أي شخص لديه معلومات أو مخاوف التحدث إليهم.

 

حيوانات الصدمة فيروس كورونا هجوم مروع بلطجية

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