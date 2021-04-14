السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية.. نواب: نقلة نوعية لتمكين الشباب.. وترفع كفاءة منظومة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين

“خطة النواب”: مبادرة مصر الرقمية تهدف لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية للدولة

نائب: القيادة السياسية تصارع الزمن لجعل مصر في مصاف دول العالم المتقدم

برلمانية: تساهم في إثراء تكنولوجيا المعلومات لدى مصر

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية، بتسريع جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، موضحين أنها بمثابة نقلة نوعية ستسهم في تدعيم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونها ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع الحكومي بشكل كبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية".

بداية ثمّن النائب، عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بتسريع جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات ومجالات الدولة المختلفة.

وأشار “إمام”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن الهدف من هذه المبادرة، يتمثل في توفير الخدمات بسهولة إلى المواطنين، والقضاء على الزحام بالمصالح الحكومية، والرشاوى، والتي ستنتهي جميعها، بانتهاء العامل البشري، والذي كان يتحكم في كل الخدمات المقدمة لجهة ما ، حكومية كانت أم خاصة ، علاوة على إحكام الرقابة على موارد الدولة، وإحداث سرعة في أداءالجهاز الحكومي بها .

واستطرد “عقب الانتهاء الفورى من الإجراءات الخاصة بهذه المبادرة ، سيتم التخلص من العامل البشري، بما يضمن قضاء مصالح الناس وحوائجهم، بشكل أفضل، وسريع، إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوات المهنية، إلى جانب قدرتها على مواجهة التحديات المتعلقة بندرة الكفاءات الرقمية”.

من جانبه أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الإسراع في تنفيذ جهود مبادرة مصر الرقمية، وتبنيه رؤية استراتيجية، اقتصادية، وحضارية داعمة منذ توليه المسئولية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، وبمجهوداته التى يصارع بها الزمن؛ لتصبح في مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال تبنيه أحدث الوسائل والأساليب الداعمة، فى سبيل تحقيق ذلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر بإمكانياتها، وموقعها الإستراتيجي تستحق الأفضل وأن تكون دائما فى المقدمة، والجميع يعلم أن لموقع مصر الإستراتيجي القوي و المتميز كمصنع للعالم كله، فى ظل قيادة سياسية حكيمة، ساعده فى ذلك فهم وإدراك الشعب المصري الكبير، بأن الرئيس السيسي يريد به دائما وأبداً كل التقدم و التطور، إلى جانب سعيه الدؤوب لضمان توفير حياة أمنة تليق وكرامة المواطن المصري.

وأكد “جاد”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تحويل مصر للنظام الرقمي سيكون بمثابة نقلة نوعية للدولة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء كفاءات متخصصة يمكن لها أن تنهض وتثرى بمستوى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات والأسس الداعمة والمتكاملة، كما أنها تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص، وتنمية القدرات الإبداعية لدى الشباب المصرى ، ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

وفى سياق متصل قالت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تولى اهتمام ، وعناية كبيرة ، لتعزيز قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لاسيما في مجال التحول الرقمي، لافتة إلى أن الهدف من توجيهات الرئيس السيسي ، بتسريع جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، هو تكثيف الاستثمارات ، وضخ مبالغ مالية كبيرة في هذا المجال ، معقبة:" الرئيس السيسي يعطي أولوية، وعناية بالغة بمبادرة مصر الرقمية ،ويسعي دائما لضخ متخصصين جدد لقطاع الاتصالات، للنهوض بالدولة المصرية في هذا المجال".

وعن الهدف من مبادرة مصر الرقمية، أوضحت “ محروس” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مبادرة مصر الرقمية ، تعد من المبادرات الهامة ، والتي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من الشباب، سواء كانوا من خريجي كليات الهندسة ، أو الحاسبات والمعلومات ،ليصبحوا قادة على مستوى العالم ، ويكون لديهم القدرة على تنفيذ رؤية رقمية جادة ، و داعمة للدولة المصرية، إلى جانب دمج كافة المتخصصين في هذا المجال ،للاستفادة منهم في تخصصات اخري متعددة تستفيد بيهم الدولة المصرية بشكل يعمل على اثراء تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه فيه بالإسراع في تنفيذ جهود مبادرة مصر الرقمية، والاستفادة من المتخصصين، يأتي ذلك بهدف دعم الأداء الحكومي، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وألمحت إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى تحقيق أحلام وطموحات المواطن المصري؛ من خلال التعامل بسياسة الشباك الواحد، لأداء خدمة ما، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة القدرات المعلوماتية، والرقمية، معقبة "أرى أن هذه الخطوة ، تدعم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما انها ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع الحكومي بشكل كبير".