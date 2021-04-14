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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مواعيد الصوت والضوء خلال شهر رمضان

عروض الصوت و الضوء
عروض الصوت و الضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام ،عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال الشهر الكريم يأتي هذا في إطار استعداد الشركة لاستقبال هذه المناسبة بمواعيد تتناسب مع مواعيد الإفطار وتشجيعا للمصريين بالإضافة إلى السائحين وإتاحة فرصة التواجد في العروض.

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء ، إنه تقرر أن تبدأ عروض الصوت والضوء فى رمضان بمنطقتى الهرم- فيلة الساعه 8:30 م ومنطقتى الكرنك وابو سمبل الساعة 8 م ومنطقة ادفو الساعة 7:30 م كما تتيح الفرصة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية.


أضاف عبد العزيز، أن شركةمصر للصوت والضوء،حرصت أن يكون التوقيت الخاص بالعروض في هذه المواعيد حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار .

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